Continua la preparazione del Bologna in vista della partita di venerdì sera all'Olimpico contro la Roma di Fonseca. Gli uomini di Mihajlovic sono scesi in campo per svolgere una seduta tattica a porte chiuse. Ancora differenziato per Medel, mentre hanno svolto terapie Dijks, Krejci, Santander e Sansone.

(bolognafc.it)

