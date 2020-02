Dopo la vittoria del Bologna sulla Roma di venerdì sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni Jerdy Schouten, centrocampista rossoblù tra i protagonisti della gara. Questo uno stralcio dell'intervento del classe '97 olandese rilasciato al portale del quotidiano: "Se vai a vedere in anticipo chi sono i tuoi avversari, pensi che siano nomi importanti, ma poi a giocarci contro non te ne rendi conto. Per questo non pensi: 'ehi, c’è Mkhitaryan qui vicino a me'".

(telegraaf.nl)

