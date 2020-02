Bologna, Palacio: "Affrontare la Roma non è mai facile, ma scendiamo in campo sempre per vincere"

SKY SPORT - Dopo la vittoria di questo pomeriggio del Bologna ai danni del Brescia (2-1), l'attaccante rossoblu Rodrigo Palacio è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare dove si è proiettato già al prossimo turno di campionato dove affronterà all'Olimpico la Roma, partita valida per la 23° giornata di Serie A che si disputerà venerdì prossimo alle ore 20.45. Queste le sue parole: "Se questo Bologna è da Europa League? È difficile, davanti a noi ci sono molte squadre forti. Noi pensiamo a fare ciò che sappiamo, provando a vincere più gare possibili. Nella prossima partita affronteremo la Roma e non è mai facile, ma noi scendiamo sempre in campo per vincere".