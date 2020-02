Bologna, Mihajlovic dimesso dal Sant'Orsola: possibile la sua presenza in panchina contro la Roma

Come riportato in un comunicato pubblicato dal Policlinico Sant'Orsola, e riproposto dal Bologna attraverso il proprio sito ufficiale, Sinisa Mihajlovic "è stato dimesso questa mattina dall'Istituto di Ematologia 'Seràgnoli' dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone".

È possibile quindi che Sinisa Mihajlovic possa assistere alla partita tra Roma e Bologna, in programma questa sera allo Stadio Olimpico, dalla panchina. Come riferisce il portale della rosea, solo in questi minuti si saprà se l'allenatore serbo viaggerà verso la capitale dove potrebbe sedere in panchina per la tredicesima volta stagionale.

