Bologna: lavoro tattico e tiri in porta in vista della Roma. Sansone e Santander out contro i giallorossi

In vista della gara contro la Roma il Bologna è sceso in campo oggi pomeriggio per il primo allenamento settimanale. Lavoro atletico, esercitazioni tattiche e prove di finalizzazione per i rossoblù. Proseguono le terapie per Dijks, Krejci e Medel. Arrivano poi i risultati degli esami effettuati da Nicola Sansone, infortunatosi nel primo tempo della gara contro il Brescia: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e tre/quattro settimane di stop: sarà dunque assente per la partita contro la Roma. Si era fermato anche Santander per un fastidio al muscolo ileopsoas. Anche per lui tempi di recupero stimati intorno alle 3 settimane.

Nella giornata di domani gli uomini di Sinisa Mihajlovic effettueranno una seduta d'allenamento a porte chiuse.

