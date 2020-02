Atalanta: seduta mattutina tra palestra, tattica ed esercitazioni con il pallone

Come la Roma così anche l'Atalanta prosegue la preparazione in vista della sfida per la Champions League di sabato sera (ore 20.45) al Gewiss Stadium. Infatti la squadra di Gian Piero Gasperini si è ritrovata questa mattina nel Centro Bortolotti di Zingonia per la seduta di allenamento iniziata in palestra e proseguita poi con un lavoro dedicato alla tattica ed esercitazioni con la palla sul campo. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un altro allenamento al mattino a porte chiuse.

(atalanta.it)

