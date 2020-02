ATALANTA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Mancini e Pellegrini a centrocampo, panchina per Veretout. Peres e Spinazzola dal 1'. Portieri in campo per il riscaldamento (VIDEO)

LAROMA24.IT - Per rialzare la testa, dopo Sassuolo e Bologna, e per la lotta Champions: la Roma è attesa alle 20.45 dalla scontro diretto, valido per la 24esima giornata di campionato, contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Senza lo squalificato Cristante, in mediana la coppia Mancini e Pellegrini, mentre Fazio e Smalling guidano la difesa con Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce. Sulla trequarti a supportare Dzeko in attacco Perotti, Mkhitaryan e Kluivert.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic.

A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Colley, Czyborra, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Tameze, Muriel.

All.: Gasperini.

ROMA: Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko

A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Kolarov, Cetin, Ibanez, Santon, Veretout, Villar, Under, Carles Perez, Kalinic.

All.: Fonseca.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Manganelli - Preti. IV uomo: Manganiello. VAR: Maresca. AVAR: Fiorito.

PREPARTITA

20.00 - I portieri giallorossi entrano in campo per il riscaldamento prepartita.

19.55 - Ufficiale anche l'11 nerazzurro:

19.45 - La Roma rende nota la formazione ufficiale su Twitter:

19.35 - La Roma arriva allo stadio.

19.30 - Ufficiale l'11 giallorosso: Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Lo riferisce il giornalista Angelo Mangiante su Twitter.

#ufficiale #AtalantaRoma

4-2-3-1

Pau Lopez

---------------

Bruno Peres

Smalling

Fazio

Spinazzola

--------------

Mancini

Pellegrini

-------------

Perotti

Mkhitaryan

Kluivert

---------------

Dzeko @SkySport pic.twitter.com/u946zLkEKq — Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 15, 2020

19.05 - La Roma lascia l'albergo per dirigersi verso il Gewiss Stadium.