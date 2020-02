Atalanta-Roma: lancio di oggetti in campo dopo il gol di Dzeko

Allo scadere del primo tempo, dopo che Dzeko aveva messo a segno il gol del vantaggio per la Roma, i tifosi dell'Atalanta non hanno digerito l'accaduto e hanno deciso di lanciare in campo alcuni oggetti. Come riportato dai telecronisti di DAZN, uomini della Procura Federale avrebbero preso nota del fatto per indagare a fine gara. Il direttore di gara Orsato è stato costretto a interrompere il gioco per qualche secondo.