Atalanta-Roma: Dzeko per la prima volta in carriera trova la quarta rete consecutiva in trasferta

La Roma chiude in vantaggio il primo tempo grazie a una rete del suo numero 9. Edin Dzeko, arrivato in questa stagione a quota dieci reti, ha trovato il suo quarto gol consecutivo in trasferta per la prima volta in carriera. Oltre a quello di questa sera ha siglato il gol contro Sassuolo, Genova e Fiorentina.

