Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida di sabato sera (ore 20.45) al Gewiss Stadium contro la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini si è ritrovata questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per la seduta di allenamento iniziata in palestra e proseguita sul terreno di gioco dove gli orobici hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche con partitelle finali. Domani mattina, sempre a Zingonia, è in programma una nuova seduta di lavoro a porte chiuse.

(atalanta.it)

