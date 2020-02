Atalanta, Malinovskyi: "Pronti per la Roma, abbiamo tutto per vincere"

In vista della sfida di sabato contro la Roma ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo della dea. Il classe '93 ha parlato del momento della sua squadra e dell'adattamento in Italia, prima di dire la sua sul match contro i giallorossi. Queste le sue parole:

"Mi sento molto bene in questa squadra e sono felice di farne parte. Abbiamo un grande staff e lavoriamo duro ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo. Quando arrivi in Italia ovviamente devi adattarti un po', ogni settimana però mi sento più a mio agio qui. Contro il Verona ho segnato un bel gol, il primo nel nostro stadio. E' stato bellissimo. Cerco sempre di dare il massimo per i tifosi, ovviamente ci spingono a far meglio e sono molto grato per quello che fanno (...). Con la Roma? Tutti la chiamano partita da sei punti perchè se la vincessimo saremmo avanti di sei. Non voglio parlare di altri risultati al di fuori della vittoria perchè giocheremo in casa, e all'andata all'Olimpico abbiamo vinto 0-2. Abbiamo tutto per vincere anche in casa, ci stiamo preparando per questo. Ci siamo allenati bene questa settimana e penso che siamo pronti per questa partita".

(atalanta.it)

