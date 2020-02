Atalanta, Gollini: "Vogliamo vincere con Fiorentina e Roma e rimanere in alto in classifica"

Ieri sera il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha partecipato alla presentazione della squadra nerazzurra ESport tra Fifa e Pes e in tale occasione si è fermato ai microfoni dei giornalisti presenti dove ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi in particolare sulla situazione attuale della Dea e sui prossimi impegni che dovrà affrontare. Queste le parole dell'estremo difensore raccolte dal portale dedicato al calciomercato: "Quella con la Fiorentina sarà una partita molto importante, non parlerei di conto in sospeso dalla Coppa Italia, lo è fino a un certo punto. Contano solo i tre punti, vogliamo vincere, sia con i viola che contro la Roma. Se pensiamo già alla gara di Champions con il Valencia? Assolutamente no, sarebbe sbagliato pensare alla Champions League adesso. Dobbiamo concentrarci sul campionato, pensiamo alla Fiorentina e alla Roma. Anche perché vogliamo tornare in Europa, vogliamo restare in alto in classifica".

