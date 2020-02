Atalanta, Gasperini: "Al gol di Barrow ho esultato". Zapata: "La Roma è in difficoltà"

La Roma, dopo aver perso in casa con il Bologna nella serata di ieri, viene superata in classifica dall'Atalanta. La squadra bergamasca adesso si trova da sola in quarta posizione, con lo scontro diretto con i giallorossi in programma la prossima giornata. A fine partita ai microfoni dei cronisti a parlare si sono presentati proprio il tecnico nerazzurro e l'attaccante Duvan Zapata, che hanno lanciato una sfida agli uomini di Fonseca. Queste le loro parole.

GASPERINI A SKY SPORT

"Giocatori come Barrow e Ibanez sono punti di forza di questa società. Io poi voglio una rosa ristretta, e Musa è un ragazzo straordinario: ho esultato come se avessimo segnato noi, e dico per l’affetto. Non solo perché ha segnato alla Roma".

ZAPATA A SKY SPORT

Più tre sulla Roma che arriva a Bergamo sabato prossimo. Sono punti decisivi?

Noi siamo consapevoli che anche perdendo eravamo in Champions. Dovevamo sfruttare questo. Abbiamo visto che la Roma è messa un po’ in difficoltà. Era importante oggi proprio per il prossimo impegno nel quale potremo far rispettare il fattore casalingo. Sarà una sfida importante per noi, ora ci godiamo questa vittoria e poi in settimana prepareremo l’impegno con la Roma.