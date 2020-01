Un doppio ex in tribuna per il derby. Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della stracittadina. "Un derby sentito? Sì, come tutti - le sue parole - . E’ una sfida per il pubblico, non per il campo. In questo momento, penso che la Lazio stia meglio, ma di solito nelle stracittadine chi sta meglio, perde. Nel mio cuore più Lazio o più Roma? E’ diviso a metà”.

(lalaziosiamonoi.it)