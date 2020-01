Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla sfida contro la Roma, domenica sera. Dopo il riscaldamento Belotti e compagni hanno disputato una partita a ranghi misti e poi concluso la sessione di lavoro odierna con esercitazioni a tema. Per domani in calendario una seduta tecnica.

