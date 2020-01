Torino, allenamento tecnico-tattica in vista della gara contro la Roma. Domani sessione di rifinitura

Domenica alle 20:45, la Roma torna in campo per la prima gara del 2020 contro il Torino. Oggi la squadra di Mazzarri si è allenata proprio in vista della partita dello StadioOlimpico. Per i granata allenamento tecnico-tattico a cui non ha partecipato Millico a causa di un attacco febbrile. Per domani mattina è prevista la sessione di rifinitura e, per i convocati, la partenza per il prepartita.

(torinofc.it)