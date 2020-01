Il 2019 della Juventus è finito con la corsa alla pari con l'Inter, primo a 42 punti. Il nuovo anno comincia con la sfida al Cagliari e con la testa alla corsa scudetto a cui, però, partecipa anche la Roma. Wojciech Szczesny, infatti, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport a cui ha detto che anche i giallorossi sono in corsa: "Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene".

(Sky)