Serie A: superata quota 30mila spettatori di media a partita nell'ultimo turno. Il derby dietro solo a Inter-Cagliari

Prosegue l'ottimo andamento delle presenze negli stadi della Serie A 2019/2020. Per la seconda volta in stagione e' stata superata quota 30mila presenze di media a partita, soglia oltrepassata solo 4 volte negli ultimi dieci anni. La seconda giornata di ritorno e' stata seguita sugli spalti da oltre 300mila appassionati (in media 30.221 a incontro).

A farla da padrone e' stata Inter-Cagliari (70.465 presenti a San Siro nel lunch match di domenica), davanti a Roma-Lazio (59.902) e a Napoli-Juventus (39.111). La media gara della stagione attuale e' salita a 27.086 spettatori (5.662.822 il numero totale di biglietti staccati dopo la 21 Giornata di Campionato, con una gara ancora da recuperare). Si registra un incremento del 9% rispetto alla Serie A 2018/2019, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.839 (5.216.151 spettatori totali).