Serie A, Sassuolo-Torino 2-1: Berardi regala la vittoria agli emiliani

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi riesce a vincere in rimonta contro il Torino di Walter Mazzarri per 2-1. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio della squadra granata, maturato con un autorete di Locatelli, che su un tiro di Rincon dal limite dell'area tenta il salvataggio sulla linea ma insacca la sfera. A ribaltare il risultato nella ripresa ci pensano prima Boga, che supera Sirigu con un tiro diretto all'incrocio dei pali, e poi Berardi, che proprio su assist di Boga insacca con il sinistro la rete del sorpasso. Con questa vittoria il Sassuolo sale a quota 22 punti, piazzandosi alla quattordicesima posizione, il Torino rimane a 27 punti in ottava.