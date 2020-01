Serie A, Roma 8a nella classifica di efficacia del campionato italiano

Il progredire delle statistiche permette ora di stabilire anche quale squadra del campionato italiano ha ottenuto più o meno punti rispetto a quelli che avrebbe meritato. Nella classifica stilata dal Cies, l'Osservatorio del calcio, si mettono in lista le squadre in base alla loro efficienza, dunque quanto riescono a trasformare il loro volume di gioco in punti.

A guidare la classifica col miglior rapporto tra punti "expected" e punti conquistati c'è la Juventus, seguita da Cagliari e Parma. In debito, invece, l'Atalanta, ultima, il Napoli e la Fiorentina. La Roma si trova all'8o posto della classifica.