Serie A, righe del campo storte al Bentegodi: Verona-Genoa slitta alle 18.15

Verona-Genoa si giocherà un quarto d'ora più tardi per un contrattempo singolare. La partita, posticipo delle 18 dell'ultima giornata di andata di Serie A, inizierà infatti alle 18.15 a causa delle righe delle due aree di rigore, non tracciate dritte e quindi non regolamentari. La clamorosa segnalazione è arrivata direttamente da Nicola Rizzoli, designatore dell'AIA presente proprio a Verona, che ha fatto notare il tutto al direttore di gara Mariani. Immediato l'intervento degli addetti del Bentegodi, che però farà slittare il calcio d'inizio.

Hellas Verona-Genoa inizierà con 15 minuti di ritardo. Le righe delle aree di rigore erano storte @SkySport pic.twitter.com/W5PqklE527 — Alessandro Alciato (@AAlciato) January 12, 2020