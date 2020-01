Serie A, Napoli-Juventus 2-1: Insigne regala i 3 punti agli azzurri

Il Napoli torna a vincere in casa e lo fa nella sfida più attesa. Al San Paolo la Juventus si arrende per 2-1: la rete del vantaggio degli azzurri è firmata da Zielinsky prima del raddoppio di Insigne che diverrà decisivo per il gol, nel recupero, di Ronaldo che tiene in ansia i partenopei fino all'ultimo.