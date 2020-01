Serie A, Milan-Udinese 3-2: Rebic regala ai rossoneri una vittoria all'ultimo respiro

Triplice fischio nel lunch time match di questa domenica di Serie A. In occasione della prima giornata del girone di ritorno va in scena a 'San Siro' Milan-Udinese. Partono forte i friulani che sbloccano il risultato al 6' con Stryger Larsen, poi i rossoneri ribaltano il risultato nella ripresa, con reti di Ante Rebic e Theo Hernandez. Sembra la beffa finale per gli uomini di Pioli il gol del pareggio all'85'di Lasagna, ma allo scadere del recupero Rebic mette a segno il secondo gol, regalando i 3 punti ai suoi.