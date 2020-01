Serie A, l'Inter sbanca il 'San Paolo': 3-1 al Napoli firmato Lukaku-Lautaro Martinez

La 18esima giornata di campionato si chiude al 'San Paolo' con il 3-1 dell'Inter al Napoli. Apre Lukaku al 14' per il vantaggio dei nerazzurri e si ripete al 33' per la doppietta personale, complice anche un errore di Meret. Al 39' accorcia le distanze Milik. Nella ripresa Lautaro Martinez firma il definitivo 3-1 per la squadra di Conte, che con questo successo sale a 45 punti in vetta alla classifica al pari della Juventus. Il Napoli di Gattuso resta a 24.