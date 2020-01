Serie A, Lazio-Napoli 1-0: decide Immobile

All'Olimpico la Lazio di Inzaghi supera il Napoli 1-0 nel match valido per la 19esima giornata di Serie A e infila la decima vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, è Immobile all'82' a siglare il vantaggio sfruttando un errore di Ospina e a regalare la vittoria ai biancocelesti, che si portano con questo successo a 42 punti in classifica, a -3 da Inter e Juventus che affronteranno rispettivamente Atalanta e Roma. La squadra di Gattuso resta a 24.