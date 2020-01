Serie A, l'Atalanta travolge 5-0 il Parma e si porta a -1 dalla Roma. La Juve cala il poker sul Cagliari, 0-0 tra Milan e Samp

In attesa del big match di questa sera tra Napoli e Inter, nel pomeriggio di questo giorno di Epifania si sono svolte tre partite valide per la 18° giornata di Serie A. L'Atalanta inizia il nuovo anno come aveva terminato il precedente, ovvero vincendo con una 'manita'. Questa volta la vittima di turno il Parma che ha subito i gol di Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic autore di una doppietta. Con questo risultato gli Orobici si portano a -1 dalla Roma reduce dal ko di ieri con il Torino. La Juventus, prossima avversaria proprio della squadra giallorossa, si impone sul Cagliari 4-0 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo e alla rete di Higuain. Neanche Ibrahimovic, entrato nel secondo tempo di Milan-Sampdoria, è riuscito a sbloccare il risultato della partita di San Siro terminata con il punteggio di 0-0.

Questi i risultati finali

Atalanta-Parma 5-0 (11' Gomez, 34' Freuler, 43' Gosens, 60', 71' Ilicic)

Juventus-Cagliari 4-0 (49', 67',82' Ronaldo, 81' Higuain)

Milan-Sampdoria 0-0