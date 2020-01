Serie A, la Spal cade in casa: il Bologna passa 3-1 in rimonta

Dopo la vittoria del Milan ieri sul campo del Brescia, prosegue la 21esima giornata di Serie A con il successo in rimonta del Bologna in casa della Spal. Apre le marcature Petagna per i padroni di casa, prima del pari degli ospiti con l'autogol di Vicari. Nella ripresa prima Barrow firma il vantaggio, poi Pioli completa la rimonta. La squadra di Mihajlovic sale a 27 punti in classifica, la Spal resta a 15.