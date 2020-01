Serie A: la Samp travolge il Brescia, vittorie di misura per Torino e Fiorentina

Terminate le gare della diciannovesima giornata di Serie A in programma nel pomeriggio. La Samp di Ranieri si rialza: prima parte in svantaggio, poi rimonta e dilaga contro il Brescia. Prima vittoria per la gestione Iachini in casa Fiorentina, che passa solo nei minuti finali contro la Spal. Una rete di Berenguer decide invece le ostilità tra Torino e Bologna.

Questi i risultati finali:

Fiorentina-Spal 1-0 (82' Pezzella)

Sampdoria-Brescia 5-1 (12' Chancellor, 34' Linetty, 48' pt Jankto, 69' rig. Quagliarella, 77' Caprari, 92' Quagliarella)

Torino-Bologna 1-0 (11' Berenguer)