Serie A, Inter-Cagliari 1-1: pari di Nainggolan e finale convulso con espulsione di Lautaro

L'inter di Conte non va oltre in pareggio in casa contro il Cagliari nella partita della 12:30. La squadra nerazzurra chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Lautaro Martinez, che a fine partita verrà anche espulso, su assist del neo acquisto Young. Nella ripresa più volte i nerazzurri vanno vicino al gol del raddoppio, ma è bravo Cragno a saper disinnescare ogni occasione. Alla fine arriva il gol del pareggio dell'ex interista Radja Nainggolan. Il finale è 1-1. Adesso l'Inter si trova seconda a tre punti dalla Juventus, che ha una partita ancora da disputare. Il Cagliari rimane al sesto posto con 31 punti.

A fine partita Antonio Conte non è passato per la sala stampa, come da abitudine, e anche i giocatori dell'Inter hanno mantenuto il silenzio con la stampa. Nainggolan, invece, si è tolto qualche sassolino dalla stampa ai microfoni di Dazn: "Sono contento per il gol, anche se ho molto rispetto per i tifosi dell'Inter e i miei ex compagni. Qualcuno però mi ha trattato come se fossi un giocatorino"