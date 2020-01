Serie A, Inter-Atalanta 1-1: gli orobici salgono al quarto posto insieme alla Roma

La Roma rimane ancora al quarto posto in classifica ma, per adesso, lo deve condividere con l’Atalanta che questa sera, nel terzo anticipo della 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata, ha pareggiato contro l’Inter 1-1. La squadra di Conte è passata subito in vantaggio al 4’ del match con Lautaro Martinez su assist di Lukaku. La rete del pari è arrivata nel corso della ripresa, al 75’, e porta la firma di Gosens che in tal modo diventa il difensore che ha realizzato più gol in questo campionato, superando così Kolarov. Gli orobici avrebbero avuto anche la possibilità di vincere la partita se negli ultimi minuti di gioco Muriel non si fosse fatto parare da Handanovic il rigore concesso da Rocchi per fallo di Bastoni commesso su Malinovskyi. Con questo risultato la Juventus ha quindi la possibilità di laurearsi campione d’inverno, ma prima deve affrontare domani sera all’Olimpico la Roma di Paulo Fonseca.