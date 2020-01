Serie A, il Genoa torna a sorridere: 2-1 al Sassuolo

Buona la prima per Davide Nicola e per il nuovo corso del Genoa, che con un successo al fotofinish lascia l'ultimo posto in classifica. I rossoblu battono per 2-1 il Sassuolo nell'anticipo delle 18 del diciottesimo turno di Serie A. Apre le marcature Criscito su rigore al 29', immediato il pari neroverde con Obiang (33'), decide la sfida la rete allo scadere di Pandev (86').