Tre pareggi in tre partite. Terminate le gare della ventesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Fa fatica l'Inter, che rimedia solo un pareggio sul campo del Lecce. Occasione persa per i nerazzurri, che ora possono perdere terreno dalla Juventus, impegnata stasera a Parma.

Questi i risultati finali:

Bologna-Verona 1-1 (20' Bani, 81' Borini)

Brescia-Cagliari 2-2 (20' Joao Pedro, 27' e 49' Torregrossa, 68' rig. Joao Pedro)

Lecce-Inter 1-1 (71' Bastoni, 77' Mancosu)