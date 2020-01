Serie A, Brescia-Milan 0-1: Rebic regala tre punti ai rossoneri

Si è concluso il primo anticipo di giornata tra Brescia e Milan. I rossoneri si sono imposti per 1-0 sulla squadra di Corini grazie al gol di Rebic arrivato a metà del secondo tempo. Per il Milan si tratta della quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, il Brescia invece rimane in piena zona retrocessione con 15 punti in classifica.