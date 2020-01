Serie A, Bologna-Fiorentina 1-1: Orsolini in pieno recupero trova il gol del pareggio

Nella partita delle 12:30 di questa diciottesima giornata di campionato tra Bologna e Fiorentina non si va oltre il pareggio con il risultato di 1-1. La viola chiude in vantaggio il primo tempo con la rete di Benassi, che da un calcio di punizione al limite dall'area raccoglie una respinta e calcia al volo insaccando alle spalle di Skorupski.

Nel secondo tempo la squadra di Iachini non riesce a uscire e spingere come nella prima metà di gara e subisce l'iniziativa della squadra di Mihajlović. Il gol del pareggio arriva allo scadere della partita, al minuto 94 su cinque minuti di recupero concessi, grazie a una grande punizione battuta da Orsolini dal vertice destro dell'are di rigore. La Fiorentina sale così a 18 punti in classifica, piazzandosi al quindicesimo posto; il Bologna va a 23 punti, che gli valgono il decimo posto.