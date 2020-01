E' intervenuto in conferenza stampa Rogerio, difensore brasiliano del Sassuolo prossimo avversario della Roma in campionato. Queste alcune delle sue dichiarazioni, relative alla gara contro i giallorossi prevista per sabato:

"Con la Roma dobbiamo fare una partita perfetta perchè si tratta di una squadra che gioca bene e che ha grandissimi calciatori. L'arrivo di Fonseca li ha resi ancora più forti e noi dobbiamo fare la nostra partita, dimostrare il nostro potenziale".