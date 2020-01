Sassuolo: lavoro tecnico-tattico. Differenziato per Chiriches, Duncan, Marlon e Traorè

Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio al Mapei Football Center in vista del match di sabato contro la Roma: per i neroverdi attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla, partitine a tema e partitella finale. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Alfred Duncan, Marlon e Junior Traorè.

Oggi Alessandro Tripaldelli è stato sottoposto ad un intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia inguinale presso la Casa di cura Igea di Milano. L'intervento, eseguito dal Dott. Giuseppe Sansonetti è perfettamente riuscito.

(sassuolocalcio.it)