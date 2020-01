Roma-Torino, sconfitta per i giallorossi nonostante le 30 conclusioni verso la porta: non succedeva dal 2013

Una sconfitta che brucia quella subita dalla Roma in casa contro il Torino. Soprattutto perché il risultato finale di 0-2 non rispecchia l'effettivo andamento del match, con i giallorossi che per larghi tratti hanno dato la sensazione di controllare la partita. E' la prima volta da febbraio 2013 - all'epoca l'avversario era il Cagliari - che la Roma non perdeva una partita concludendo verso la porta avversaria per almeno 30 volte - 31 i tiri dei giallorossi in quella occasione.

Di più: è la prima volta da quando questa statistica viene raccolta, vale a dire dalla stagione 2004/2005, che la Roma non riesce ad andare in gol pur tirando per almeno 30 volte in porta.