ROMA-TORINO: le probabili formazioni. Florenzi e Perotti dal 1'

LAROMA24.IT – La Roma apre il nuovo anno come aveva terminato quello precedente, ovvero con l'infermeria piena. A Kluivert ("Ha un problema muscolare, tornerà forse dopo la Juventus"), Pastore, Cristante, Zappacosta e Santon si aggiunge anche Fazio, non convocato in via precauzionale a causa di un fastidio accusato all'adduttore destro durante la rifinitura. Contro il Torino, che nelle ultime tre trasferte non ha mai perso (2 vittorie e un pareggio), il tecnico Fonseca riconfermerà l'11 che ha trionfato al Franchi contro la Fiorentina (unico ballottaggio sulla sinistra tra Perotti e Mkhitaryan) con l'obiettivo di conquistare i tre punti utili per rimanere saldi al quarto posto che vuol dire Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Kalinic, Ünder, Antonucci.

All. Fonseca.

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

A disp.: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Meïte, Adopo, Zaza.

All. Mazzarri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Schenone e Vecchi. IV uomo: Chiffi. VAR: Abisso. AVAR: Costanzo.