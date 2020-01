Mazzari arriverà questa sera per la partita all'Olimpico con molte assenze. Saranno nove in totale e tra queste c'è anche quella di Laxalt, partito da Torino con la febbre, che nonostante fosse stato convocato dal tecnico granata non riuscirà a scendere in campo questa sera. Al suo posto saranno schierati sulle fasce De Silvestri e Ola Aina.

(toro.it)