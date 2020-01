Roma-Torino: intervento del VAR, concesso rigore al Torino per fallo di mano di Smalling

Caso da VAR in Roma-Torino che di fatto chiude la contesa tra giallorossi e granata. All'84' l'arbitro Di Bello ha interrotto il gioco dopo una segnalazione del VAR per un precedente episodio non visto in precedenza dal direttore di gara. Il riferimento era all'azione precedente con il Torino in attacco: Belotti calcia sulla schiena di Smalling, palla ribattuta che carambola sull'attaccante granata e poi viene respinta con il braccio largo dal difensore inglese. Di Bello, dopo aver rivisto le immagini e non senza qualche esitazione, ha poi concesso il penalty al Toro. Episodio che farà sicuramente discutere vista la mancata espulsione di Izzo (già ammonito e graziato dal direttore di gara) per un precedente tocco con il braccio