Roma-Torino, 'giallo' recupero e il gol di Belotti: Di Bello prolunga il tempo dopo l'ammonizione a Veretout

Un minuto di recupero concesso, poi prolungato. E proprio nel secondo è arrivato il gol di Belotti, che al momento tiene in svantaggio la Roma nella sfida con il Torino. Un dettaglio non di poco conto e non sfuggito ai tifosi giallorossi e agli stessi giocatori, che hanno protestato con l'arbitro Di Bello.

Una decisione che, come riporta l'emittente televisiva, è legata all'ammonizione comminata da Veretout per il fallo su Ola Aina al 46'. La partita è ripresa con circa 40 secondi di ritardo, supplemento di recupero concesso da Di Bello che ha consentito così di proseguire il gioco, per arrivare al gol del vantaggio dei granata.

(dazn)