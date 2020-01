ROMA-LAZIO: le formazioni UFFICIALI. Santon e Spinazzola terzini, c'è Kluivert. Out Florenzi e Kolarov

LAROMA24.IT - Non ci sono in palio solo i 3 punti. C'è l'obiettivo Champions da non farsi sfuggire e soprattutto la chance di riscatto dopo il brutto ko di Torino con la Juventus. La Roma torna in campo e deve sempre fare i conti con una situazione di emergenza continua, ma la sfida di stasera è troppo importante per Fonseca e i suoi, impegnati contro una Lazio in serie positiva nel derby della Capitale

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Çetin, Florenzi, Bruno Peres, Kolarov, Pastore, Kalinic, Perotti.

All. Fonseca.

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Jorge Silva, Lulic, Parolo, Berisha, Anderson, Caicedo, Minala, Jony, Adekanye.

All. Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo. Assistenti: Peretti e Alassio. IV uomo: Pasqua. VAR: Mazzoleni. AVAR: Schenone

PREPARTITA

17.25 - Lazio in campo per il riscaldamento, a breve l'ingresso della Roma

17.15 - Ancora code agli accessi della Curva Sud, dove sono stati aperti i tornelli e per permettere l'afflusso all'interno dello stadio i tifosi vengono fatti passare da una delle porte laterali in corrispondenza dei varchi.

16.55 - Si segnalano code e disagi ai varchi d'accesso della Curva Sud.

16.43 - Entrambe le squadre sono arrivate allo stadio

16.42 - Ufficiale anche l'undici dei biancocelesti:

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva; Luis Alberto, Lulic, Correa; Immobile.

16.38 - Questa la formazione UFFICIALE della Roma:

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.