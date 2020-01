ROMA-LAZIO: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Scelte obbligate. Paulo Fonseca per il derby di questo pomeriggio alle 18 ha gli uomini contati: davanti a Pau Lopez linea difensiva a 4 con Santon a destra al posto di Florenzi e Kolarov a sinistra con la coppia Mancini-Smalling al centro. In mediana Cristante-Veretout, sulla linea di trequartisti dietro a Dzeko gli unici dubbi: Under, Kluivert e Florenzi si giocano i due posti vicino a Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.