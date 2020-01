Roma-Juventus, dal dischetto Perotti una sicurezza: a segno 18 dei 20 rigori calciati

La Roma esce sconfitta dal match di questa sera contro la Juventus per 2-1. A siglare la rete giallorossa da calcio di rigore è stato Diego Perotti che dagli undici metri è un giocatore implacabile. Come riportato dal portale Opta Sport, da quando gioca in Serie A infatti l'argentino ha messo a segno 18 dei 20 rigori calciati, realizzando così diciotto dei suoi 29 gol nel massimo campionato italiano. Dal suo arrivo in Serie A, stagione 2016/2017, Perotti è stato l'unico giocatore della Roma insieme a Dzeko ad aver sempre realizzato almeno tre gol in campionato.