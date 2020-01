ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni. Confermato il 4-2-3-1 con Florenzi terzino

LAROMA24.IT - L'ultima fatica del girone d'andata ha il sapore del proibitivo per la Roma reduce dal brusco ko con il Torino. I giallorossi cercano i primi 3 punti del 2020 contro la Juve di Sarri, intenzionata a riprendersi la vetta della classifica dopo lo stop dell'Inter con l'Atalanta. Risolto all'ultimo minuto il rebus del modulo: dopo aver provato la difesa a 3 in settimana, Fonseca non cambia e sceglie il 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Bruno Peres, Spinazzola, Cristante, Ünder, Kalinic.

All. Fonseca.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Rugani, Danilo, De Sciglio, Matuidi, Emre Çan, Douglas Costa, Higuain, Pjaca, Bernardeschi.

All. Sarri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Meli e Fiorito. IV uomo: Giacomelli. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.