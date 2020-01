Roma-Juventus: i giallorossi non subivano due gol nei primi 10 minuti dal 2012

La Roma esce sconfitta dal match contro la Juventus per 2-1. Gli uomini di Fonseca subiscono le due reti dei bianconeri allenati da Sarri nei primi dieci minuti iniziali dell'incontro. I giallorossi, come riporta il portale Opta Sport, non subiva due gol nei primi dieci minuti di gioco in un match di Serie A dall'aprile 2012, proprio in una partita contro la Juventus. Inoltre da quando esistono i tre punti a vittoria questa è la prima volta in cui la società giallorossa subisce un doppio svantaggio nei primi dieci minuti di gara in casa.