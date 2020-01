Roma-Juventus, Guida assegna un rigore ai giallorossi con il VAR per un tocco di mano di Alex Sandro

Arriva un rigore anche in favore dei giallorossi in occasione di Roma-Juventus. L'assegnazione del penalty viene decisa da Guida, dopo che il fischietto di Torre Annunziata è stato richiamato dal VAR per rivedere un'azione piuttosto confusa in cui Alex Sandro allontanava il pallone dalla sua porta con un tocco di mano. Perotti ha poi trasformato il calcio di rigore spiazzando Szczesny.