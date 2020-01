Roma-Juventus, Fonseca scarta l’idea difesa a 3: sarà 4-2-3-1 con Florenzi titolare

Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, riguardo la possibilità che la Roma scendesse in campo questa sera contro la Juventus con la difesa a tre composta da Smalling, Mancini e Cetin, sembra essere arrivato un ripensamento che vedrebbe Fonseca optare per il modulo che fino a questo momento ha utilizzato di più da quando è nella Capitale: 4-2-3-1. A riferirlo è Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, che con un tweet rende noto che il tecnico portoghese, che nella conferenza stampa di ieri non aveva risposto a domande in merito, non adotterà un cambio di modulo per arginare gli attaccanti della squadra di Sarri. Difesa a quattro quindi, con Florenzi che dovrebbe essere schierato regolarmente sulla fascia destra.

Confermato: niente difesa a 3, la Roma giocherà con il 4-2-3-1 con Florenzi terzino destro. In settimana provato Cetin in quella posizione ma Fonseca ha deciso di non cambiare nella formazione iniziale #RomaJuventus — Alessandro Austini (@aleaus81) January 12, 2020