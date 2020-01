Roma-Juventus: calcio di rigore concesso ai bianconeri per fallo di Veretout su Dybala

Nemmeno dieci minuti di gioco ed è già notte fonda per la Roma. I giallorossi hanno prima subito un gol al 3' di gioco, per poi concedere un calcio di rigore al 9'. Il fallo di Veretout su Dybala è evidente e l'arbitro Guida non ha potuto far altro che concedere il penalty, trasformato poi da Cristiano Ronaldo.