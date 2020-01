Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato al quotidiano ligure in vista del match di domenica contro la Roma: "Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo con un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica e che segni ancora Valon. Ma l’importante è vincere e non il marcatore".

(Il Secolo XIX)